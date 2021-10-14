Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с рядом стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Полеты возобновляются по маршруту Москва – Нассау с частотой два рейса в неделю, Москва – Тегеран (три рейса в неделю), Сочи – Тегеран (один рейс в неделю). Из Москвы в Амстердам самолеты будут летать семь раз в неделю, в Эйндховен – два раза в неделю.
Авиасообщение с Норвегией восстанавливается по маршрутам из Санкт-Петербурга в Осло и Берген. С Оманом – по маршруту Москва – Маскат, со Словенией – по маршруту Москва – Любляна, с Тунисом – по маршрутам Москва – Монастир, Санкт-Петербург – Монастир.
Также снимаются ограничения на авиасообщение с Швецией по маршрутам Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гетеборг с частотой два рейса в неделю. В Таиланд можно будет летать по маршрутам Москва – Бангкок и Москва – Пхукет также с частотой два рейса в неделю. Из аэропортов регионов, из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок и Пхукет будет отправляться по одному рейсу в неделю.
Кроме того, РФ снимает ограничения на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. С 9 ноября увеличивается число регулярных рейсов из России в Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Северную Македонию, во Францию, Италию, Испанию, Германию, Венгрию, Грецию, на Мальту и Мальдивы.
С 5 октября Россия возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Также было увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.
Новости мира: Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
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