РФ возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией с 5 октября

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Россия с 5 октября снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Об этом сообщает Оперштаб.

Кроме того, Оперативный штаб принял решение о возобновлении перелетов на Гоа и Тенерифе.

Также будет увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия – по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания – по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю", – говорится в сообщении.

Ранее Россия возобновила авиасообщение еще с 4 странами. С 21 сентября были сняты запреты на полеты в Ирак, Испанию, Кению и Словакию.