РФ снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия с 21 сентября снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщается в заявлении Оперативного штаба.

Договоренность о снятии ограничений по авиасообщению между РФ и Белоруссией была достигнута в рамках встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 9 сентября.

Президент России выражал надежду на то, что возобновление авиасообщения позволит быстро вернуть его на допандемийный уровень.

Кроме того, с 21 сентября РФ возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

В частности, два рейса в неделю будут летать по маршруту Москва – Багдад. При этом по четыре рейса будут осуществляться из Москвы в Мадрид и Барселону, по два – в Малагу и Аликанте.

В Кению дважды в неделю будут летать рейсы из Москвы в Найроби. В свою очередь, в Словакию планируются полеты четырех рейсов Москва – Братислава и двух – по маршруту Санкт-Петербург – Братислава.

Ранее россиянам уточнили правила въезда в Испанию и Словакию. В Ассоциации туроператоров России отмечали, что посещение Испании с туристическими целями пока не разрешено, несмотря на снятие запрета на регулярные рейсы между странами.