В АТОР назвали срок восстановления въездного туризма в РФ

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Восстановление въездного туризма в РФ ожидается не раньше чем во второй половине 2022 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Предварительный прогноз, что восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года. При условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас, что не будет ухудшения, новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны", – приводит ее слова ТАСС.
Как отметила Ломидзе, в настоящее время в Россию могут въезжать туристы из 40 стран, однако их поток по-прежнему недостаточен. Так, по сравнению с 2019 годом наблюдается падение на 50–70%, поэтому речи о восстановлении въездного туризма пока не идет.
Ранее правительство РФ изменило правила оформления виз для иностранных туристов. Согласно новому порядку, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.
Оформить визу иностранец сможет только на основе подтверждения туроператора, который состоит в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в гостинице, сведения о которой содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
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