Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ изменило правила оформления виз для иностранных туристов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Кабмин внес изменения в положение об установлении формы, порядка и условий оформления, продления срока действия и аннулирования российских виз иностранным гражданам. Согласно новым правилам, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.

Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, который состоит в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в гостинице, сведения о которой содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Приложение к правилам оформления виз иностранцам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.

Таким образом, меняется положение, утвержденное правительством летом 2003 года.

Ранее сообщалось, что выдача электронных виз для вакцинного туризма в Россию пока не обсуждается. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подчеркнул, что в оперштабе сейчас рассматривают вопрос о предоставлении возможности сделать прививку тем иностранцам, которые уже находятся в РФ.

Вопрос об организации вакцинных туров для иностранных граждан стали прорабатывать после соответствующего поручения Владимира Путина правительству, которое глава государства дал, выступая на ПМЭФ.