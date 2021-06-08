В АТОР оценили потенциальный турпоток в РФ для вакцинации в несколько тысяч человек

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Для вакцинации российским препаратом против COVID-19 в РФ готовы приехать несколько тысяч иностранцев, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что речь идет преимущественно о вакцине "Спутник V".

"Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", – сказала Ломидзе.

Вопрос об организации вакцинных туров для иностранных граждан стали прорабатывать после соответствующего поручения Владимира Путина правительству, которое глава государства дал, выступая на ПМЭФ.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация иностранных граждан на территории РФ может стартовать в течение ближайших одного-двух месяцев.