Песков рассказал, когда в России могут начать вакцинировать иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцинация иностранных граждан на территории РФ может стартовать в течение ближайших одного-двух месяцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ближайшее время. Это вопрос там одного-двух месяцев, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что РФ готова разрешить въезд иностранцам, желающим привиться от COVID-19.

Позднее Михаил Мурашко уточнил, что вакцинация от коронавируса будет доступна, прежде всего, тем иностранцам, кто работает в России.