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Экономика

16:25

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О чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ. Главное

Продление льготной ипотеки и вакцинация: главное в выступлении Путина на ПМЭФ
власть экономика

Владимир Путин 4 июня принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Годом ранее мероприятие было отменено из-за ситуации с коронавирусом. Рассказываем о главных заявлениях, сделанных президентом в ходе нынешней сессии.

О вакцине для иностранцев

Президент начал свое выступление с вопроса, посвященного вакцинации от коронавируса. Он назвал политически мотивированные запреты на закупку действенных вакцин абсурдными.

По словам Путина, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах, опасность вспышек эпидемии сохраняется. Он также напомнил россиянам о важности вакцинации. Президент подчеркнул, что в России ее можно пройти бесплатно и комфортно.

"Российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность – свыше 96%. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины", – указал он.

Вместе с тем президент заявил, что Россия готова предоставить иностранцам возможность приехать и привиться от коронавируса. В связи с этим он поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранных граждан.

О безработице

Президент также высказался о ситуации с безработицей в России. Путин заявил, что она увеличилась и доходы "припали". Однако, по его словам, никакой катастрофы не произошло, отечественная экономика и рынок труда приближаются к докризисному уровню.

И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно.
Владимир Путин
президент РФ

Президент также указал, что правительству нужно усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица до сих пор сохраняется на высоком уровне.

"При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", – сказал президент.

Он также сообщил, что было поручено в ближайшее время запустить программу, направленную на поддержку молодежной занятости.

О льготной ипотеке

В ходе выступления Путин заявил, что программу льготной ипотеки в России следует продлить еще на один год, до 1 июля 2022 года, но при этом с повышением ставки, которая ранее составляла 6,5%.

Установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 миллиона рублей.
Владимир Путин
президент РФ

Кроме того, президент заявил, что программу семейной льготной ипотеки распространят также на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

О "Северном потоке – 2"

В своей речи Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока – 2" была успешно завершена.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается", – сказал президент.

Он добавил, что на текущей неделе была обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская, являющейся отправной точкой нового газопровода.

Об экологии

Не обошел президент и вопрос экологии. Заявления о том, что Россия не заинтересована в решении экологических проблем планеты, являются чушью, подчеркнул он.

Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать – это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание.
Владимир Путин
президент РФ

"Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почвы, таяние вечной мерзлоты", – пояснил президент.

Вместе с тем он поручил правительству разработать план по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе.

"Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет", – заявил Путин.

При этом, по его словам, для решения проблемы глобального потепления недостаточно только сокращать выбросы. Президент пояснил, что нужно "научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников".

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