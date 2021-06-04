Программу льготной ипотеки нужно продлить до 1 июля 2022 года – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Программу льготной ипотеки необходимо продлить на один год – до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Она, эта программа, носила антикризисный, а значит, временный характер, вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя", – заявил президент в ходе выступления на ПМЭФ.

Он предложил установить ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита сделать единой для всех регионов РФ – 3 миллиона рублей.

По словам российского лидера, программой льготной ипотеки воспользовались свыше 500 тысяч семей.

Помимо этого, Путин затронул тему семейной льготной ипотеки. Он заявил, что она будет распространена также на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в ряде российских регионов, в том числе и Москве, могут не продлить программу льготной ипотеки.

Он пояснил, что на ее фоне, а также на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. При этом граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.