Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 марта, 19:24

Хуснуллин допустил прекращение программы льготной ипотеки в столичном регионе

общество недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в столичном регионе не продлят действие программы льготной ипотеки. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

На фоне введения льготной ипотеки под 6,5% годовых и снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. Кроме того, отмечалось, что граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.

"Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И действительно, возможно, мы примем [решение] по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку, например в Москве, Московской области", – заявил Хуснуллин.

При этом окончательного решения по данному вопросу нет. Вице-премьер добавил, что обсуждает эту тему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в России к 2030 году могут исчезнуть коммунальные квартиры. Он допустил, что вместо них будут востребованы индивидуальные квартиры в аренду или в собственность.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать