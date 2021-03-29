Хуснуллин допустил прекращение программы льготной ипотеки в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в столичном регионе не продлят действие программы льготной ипотеки. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

На фоне введения льготной ипотеки под 6,5% годовых и снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. Кроме того, отмечалось, что граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.

"Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И действительно, возможно, мы примем [решение] по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку, например в Москве, Московской области", – заявил Хуснуллин.

При этом окончательного решения по данному вопросу нет. Вице-премьер добавил, что обсуждает эту тему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в России к 2030 году могут исчезнуть коммунальные квартиры. Он допустил, что вместо них будут востребованы индивидуальные квартиры в аренду или в собственность.

