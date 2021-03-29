С 1 апреля должники могут лишиться единственного жилья

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С 1 апреля истекает срок действия рекомендации Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, являющиеся их единственным жильем. Также COVID-19 и потеря дохода больше не могут быть причиной для ипотечных каникул, рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов в беседе с РИА Недвижимость.

Эксперт отметил, что в 2019 году в закон о потребительском кредите были внесены изменения, позволяющие оказавшимся в сложной жизненной ситуации заемщикам оформить ипотечные каникулы. В 2020 году заболевание COVID-19 и уменьшение зарплаты на 30% стали дополнительными причинами претендовать на отсрочку платежа.

В то же время действовала рекомендация ЦБ не обращать взыскание на объект залога, если это единственное жилье должника.

"Важно отметить, что заемщики могли обратиться до 30 сентября 2020 года с заявлением об отсрочке – она предоставлялась максимум на полгода. Другими словами – лицам, которые успели обратиться, была предоставлена отсрочка на полгода, и вот она как раз истекает в конце марта", – сказал эксперт.

Он пояснил, что теперь все, кто перенес коронавирусную инфекцию или потерял в зарплате, должны вернуться к выплатам в том размере, который был до предоставления банком отсрочки. При этом у банков есть все основания настаивать на исполнении заемщиками своих обязательств.

Данилов подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что ситуация в стране еще не выправилась, а уровень доходов не восстановился, так что исполнять кредитные обязательства граждане едва ли смогут без ущерба для семьи.

Эксперт убежден, что необходимы контрмеры, которые помогут предотвратить коллапс.

Ранее Владимир Путин поручил Госдуме разработать и принять поправки в законодательство, предусматривающие защиту минимального дохода граждан от взыскания по долговым обязательствам. Поручение должно быть выполнено до 24 июня 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.