Банк России свернет часть "ковидных" послаблений

Фото: Москва 24/Никита Симонов
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Центробанком из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте регулятора.
Послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. В частности, тогда ЦБ разрешил банкам с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Основная часть этих мер действовала до 30 сентября, но позже многие из них решили продлить.
С начала апреля действовать не будет рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также отменяются рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.
Не будет действовать и послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам.
Ранее сообщалось, что уровень долговой нагрузки граждан России, который выражается в соотношении всех кредитных платежей к их общим доходам, к началу 2021 года вырос до 11,7%, побив исторический рекорд.
Долговая нагрузка по ипотеке увеличилась до 1,9%, по другим кредитам – до 9,8%. В 2020 году наблюдались и сдерживающие рост показателя факторы, главным из которых стало уменьшение уровня кредитных ставок.
Как сообщалось, на 1 октября 2020 года совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек.
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