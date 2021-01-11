Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП и самозанятых россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России подписало постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства. Меры поддержки коснулись и самозанятых, говорится на сайте Кабмина РФ.

"Правительство совершенствует инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом. Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан", – следует из заявления председатель правительства Михаила Мишустина. В результате льготные кредиты можно будет получить под 7% годовых.

Новые процентные ставки требуются предпринимателям, чтобы снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, обратил внимание Мишустин. Кроме того, благодаря мерам поддержки появится больше возможностей для развития бизнеса, отметил председатель российского правительства.

Ранее депутат МГД Валерий Головченко заявил, что рост числа самозанятых указывает на преодоление москвичами кризиса. Парламентарий отметил, что сегодня почти 35% от общего числа самозанятых в России зарегистрированы на территории Москвы.