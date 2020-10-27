Более 500 москвичей направили заявки на участие в программе самозанятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 500 жителей Москвы выразили намерение стать самозанятыми и найти новые источники заработка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В центре "Моя карьера", куда направлялись заявки, с 10 ноября стартует обучающая программа "Свобода. Ответственность. Доход". В первую очередь, она рассчитана на семьи с маленькими детьми.
Партнером программы выступает компания-производитель детского питания. За семь недель интенсивного обучения и практик под руководством профессиональных экспертов участники проекта смогут найти идею и начать на ней зарабатывать.
Программы подготовки пройдут сразу по нескольким направлениям, будь то маркетинг, психология или продвижение. Слушателям курса предоставят возможности найти единомышленников или потенциальных партнеров.
Кроме того, программа предусматривает конкурсную часть. Наиболее перспективные бизнес-планы оценят грантами по 300, 200 и 100 тысяч рублей. Авторы еще пяти проектов получат по 20 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в курсе центра "Моя карьера" продолжается до 5 ноября. Награждение победителей ориентировочно запланировано на конец декабря.
Ранее в московском центре "Моя работа" запустили образовательные курсы для предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело. Программа проходит в онлайн-формате, в виде тренингов, вебинаров и лекций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: