Более 500 москвичей направили заявки на участие в программе самозанятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 500 жителей Москвы выразили намерение стать самозанятыми и найти новые источники заработка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В центре "Моя карьера", куда направлялись заявки, с 10 ноября стартует обучающая программа "Свобода. Ответственность. Доход". В первую очередь, она рассчитана на семьи с маленькими детьми.

Партнером программы выступает компания-производитель детского питания. За семь недель интенсивного обучения и практик под руководством профессиональных экспертов участники проекта смогут найти идею и начать на ней зарабатывать.

Программы подготовки пройдут сразу по нескольким направлениям, будь то маркетинг, психология или продвижение. Слушателям курса предоставят возможности найти единомышленников или потенциальных партнеров.

Кроме того, программа предусматривает конкурсную часть. Наиболее перспективные бизнес-планы оценят грантами по 300, 200 и 100 тысяч рублей. Авторы еще пяти проектов получат по 20 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в курсе центра "Моя карьера" продолжается до 5 ноября. Награждение победителей ориентировочно запланировано на конец декабря.

Ранее в московском центре "Моя работа" запустили образовательные курсы для предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело. Программа проходит в онлайн-формате, в виде тренингов, вебинаров и лекций.

