Центр "Моя работа" запускает курсы для самозанятых и предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные предприниматели и те, кто планирует открыть свое дело, смогут пройти курсы, подготовленные центром занятости "Моя работа", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В программу войдут тренинги, вебинары и образовательные занятия, они пройдут в онлайн-формате.

"Уже есть договоренности о сотрудничестве и трудоустройстве с шестью лидерами рынка в этой области. Команда стратегического партнера в ближайшем будущем будет проводить на площадках флагманских центров службы занятости обучение и оказывать непосредственную помощь по регистрации статуса", – приводятся в материале слова руководителя центра "Моя работа" Романа Шкута.

Все желающие смогут узнать о предпринимательстве, разобрать реальные кейсы и принять участие в мастер-классах. Москвичам расскажут о мерах господдержки, поиске первых клиентов и идей. Мероприятия будут проходить по адресу улица Шаболовка, дом 48.

Первый поток образовательного курса "Особенности предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса" уже стартовал.

Также посетители центра занятости могут получить личную консультацию специалиста, пройти тест по оценке лидерских способностей и потенциала.

Ранее стало известно, что в Москве запустили проект "Первая работа", который нацелен на помощь в трудоустройстве молодым специалистам, окончившим вузы и колледжи. Реализацией проекта занимается центр занятости населения "Моя работа".

В проекте уже участвуют более 300 компаний, которые предлагают работу по 30 направлениям с минимальной зарплатой 30 тысяч рублей.

Отмечается, что организации, численность работников которой превышает 100 человек, обязаны принимать на работу два процента кандидатов из числа молодежи. Это регламентируется законом города Москвы "О квотировании рабочих мест". В подведомственных организациях правительства города для молодежи предусмотрено порядка 3 тысяч рабочих мест.

