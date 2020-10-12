В Минтруде рассказали о пике безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

"Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца", – поделился Котяков на заседании фракции "Единая Россия".

Он добавил, что в августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7.

Ранее Владимир Путин сообщил, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, как сообщил российский лидер, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

Также стало известно, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов.

