В Минтруде рассказали о пике безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. Об этом сообщает ТАСС.
"Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца", – поделился Котяков на заседании фракции "Единая Россия".
Он добавил, что в августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7.
Ранее Владимир Путин сообщил, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, как сообщил российский лидер, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.
Также стало известно, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов.
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