Правила получения пособий и субсидий изменятся в России с октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В октябре в России прекратит действовать упрощенный порядок получения пособий и субсидий, введенный весной из-за пандемии коронавируса. Гражданам будут начислять средства по старым правилам, сообщают "Дни.ру".
До апреля 2020 года выплата на первого или второго ребенка назначалась до тех пор, пока ему не исполнился один год. Затем родители должны были подавать заявление с необходимыми документами, чтобы эти средства начислялись вновь. Последние полгода получить выплату можно было без заявления. С 2 октября будет действовать привычный порядок.
С 1 октября на карту "Мир" будут переводиться пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности чернобыльцам, по безработице, пенсия и другие. Эти средства могут начисляться и на другой банковский счет, с которого не списываются деньги, например из-за задолженности. Гражданин сам может выбрать способ получения выплат.
Отменяется повышенное пособие по безработице. С 1 марта граждане, лишившиеся работы из-за пандемии, могли рассчитывать на госсредства в размере 12,1 тысячи рублей. С октября размер выплат будет привычным.
Субсидии по коммунальным платежам вновь станут предоставлять на полгода. По истечении срока необходимо подтверждать право на получение этой льготы.
Ранее Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. По словам замминистра труда и соцзащиты, статс-секретарь Андрея Пудова, соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 1 января 2021 года составит 42,0%.
По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.
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