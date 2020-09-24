Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Фото: depositphotos/gutaper

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей, сообщил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

По его словам, соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 1 января 2021 года составит 42,0%. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%.

Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек, передает ТАСС.

Ранее первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ, поскольку это направлено на повышение выплат гражданам.

Он напомнил, что раньше при расчете прожиточного минимума, исходя из стоимости корзины, эта кривая могла меняться в зависимости от цен на товары и услуги. Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики, пояснил Рязанский.

Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. В то же время МРОТ зафиксируют на уровне 42 % медианной зарплаты по стране.