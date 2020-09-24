Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ – СМИ

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Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета "Коммерсант".
Ведомство предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода.
Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109 процентов среднедушевого дохода, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов. В то же время МРОТ зафиксируют на уровне 42 процентов медианной зарплаты по стране.
Предполагается, что регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно к 2025 году. Ожидается, что расходы на переход к новой системе расчета составят 369,8 миллиарда рублей.
В свою очередь, газета "Известия" приводит доклад Высшей школы экономики, в котором предлагается отвязать МРОТ от прожиточного минимума и увеличивать его ежегодно на 2-3 процента выше инфляции.
Поправки в два федеральных закона были представлены Минтрудом и одобрены на заседании правительства 23 сентября.
Ранее Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума до 11 468 рублей, что на 625 рублей больше текущих значений. В министерстве пояснили, что это обусловлено ростом цен на продукты питания.
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