В Минтруде предложили увеличить размер прожиточного минимума

Фото: depositphotos/Professor25

В России хотят увеличить размер прожиточного минимума. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что прожиточный минимум в России может быть увеличен во II квартале текущего года. С соответствующей инициативой выступило министерство труда и социальной защиты РФ.

Так, сумма может возрасти до 11 468 рублей. Это на 625 рублей больше текущих значений. Отдельно отмечается, что данная цифра уже одобрена министерством экономического развития.

При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 12 392 рубля, для пенсионеров – 9 422 рубля, а для детей – 11 423 рубля. Уточняется, что показатели увеличатся на 5,6 процентов для трудоспособного населения, на 5,3 процента – для пенсионеров, а также на 6,5 процента – для детей.

В Минтруде пояснили, что увеличение прожиточного минимума обусловлено ростом цен на продукты питания. При этом в ведомстве отметили, что небольшая часть составляющих продуктовой корзины стала стоить меньше.

Так, самый большой рост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию и картофель.

"В среднем за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на картофель – на 41,7%, на морковь – на 32,2%, на яблоки – на 25,8%, на капусту белокочанную свежую – на 24,5%", – сообщили в Минтруде.

В ведомстве также заявили, что цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 33,9% и 12,6% соответственно.​​​​

Ранее в России предложили увеличить пособие на детей из малоимущих семей. Соответствующий проект разрабатывал Минтруд.

Позднее в Совете Федерации поддержали увеличение пособия. По мнению зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, государство может обеспечить все семьи необходимой поддержкой.