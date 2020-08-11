В России предложили увеличить пособие на детей из малоимущих семей – СМИ

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В России хотят увеличить пособие на детей из малоимущих семей. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, соответствующий проект разрабатывает министерство труда и социальной защиты РФ. Документ предполагает изменение сумм ежемесячного пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет в 2021 году.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, сейчас данных выплат не всегда хватает для того, чтобы вывести семью из бедности.

"Министерство считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году", – подчеркнули в пресс-службе.

При этом размер возможного увеличения выплат не сообщается.

По информации Минтруда, пособие, о котором идет речь, будут получать более 2 миллионов детей. Материальная помощь от государства оказывается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Средний размер пособия на детей из малоимущих семей по России составляет 5,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут быть увеличены. Соответствующий вопрос планировалось рассмотреть в перспективе.