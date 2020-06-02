Пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут быть увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что ведомство планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет.
"На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе будем рассматривать вопрос об ее увеличении", – отметил Котяков.
Он напомнил, что со вчерашнего дня была запущена программа помощи данной категории граждан. Котяков подчеркнул, что в среднем по России сумма выплат составляет 5,5 тысячи рублей в месяц на ребенка.
"На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи", – заявил Котяков на брифинге правительства РФ.
Ранее Котяков сообщил, что со вчерашнего дня семьям с детьми от трех до семи лет перечислили почти 3 миллиарда рублей. Полученные выплаты, по его словам, рассчитаны на 345 тысяч детей.
О поддержке малоимущих семей, воспитывающих детей данной возрастной категории, 8 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь.
Более 10 млн семей уже получили матпомощь на детей от 3 до 16 лет
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