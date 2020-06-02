Почти 3 млрд рублей перечислили на пособия на детей от 3 до 7 лет – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о выплатах малообеспеченным гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Он отметил, что вчера данная категория россиян начала получать положенные пособия. Котяков сообщил, что всего им было перечислено почти 3 миллиарда рублей.
"Еще одна выплата, которую начали получать наши граждане вчера, – это выплата для малообеспеченных граждан, воспитывающим детей от трех до семи лет включительно", – отметил Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что полученные выплаты рассчитаны на 345 тысяч детей.
О выплатах гражданам, потерявшим работу и воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, впервые сообщил президент России Владимир Путин 8 апреля. Кроме того, он поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении размера пособия на ребенка от 3 до 7 лет до 7613 рублей в месяц. Он отметил, что выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года. Такая мера, по словам Собянина, поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей данной возрастной категории.
27 мая Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что потерявшие до 1 марта работу граждане получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. Таким образом мера по поддержке семей с детьми от трех до семи лет будет расширена.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все запланированные выплаты по поддержке россиян в период пандемии будут выполнены. Она отметила, что материальную поддержку окажут всем, кому она положена в соответствии со всеми принятыми решениями.
Россиянам начали выплачивать пособия на детей от 3 до 16 лет
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