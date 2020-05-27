Потерявшие работу до 1 марта россияне получат пособия на каждого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потерявшие работу до 1 марта граждане России получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

"Мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Это три тысячи рублей на ребенка в месяц. Давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года", – сказал Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на сегодняшний день более 140 тысяч безработных получают эту доплату почти на 230 тысяч детей.

В апреле Сергей Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет до 7 613 рублей в месяц. Повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет. Помимо этого, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплат до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.

