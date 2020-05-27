Минфин выделит порядка 17 млрд рублей на уравнивание пособия по безработице для ИП

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует выделить порядка 17 миллиардов рублей на уравнивание пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей.
Об этом он сообщил в ходе совещания по ситуации на рынке труда. Силуанов также рассказал, что продление на три месяца выплат пособий по безработице для граждан, которые утратили право на получение выплат из-за истечения установленного срока, а также увеличение минимальной суммы пособий по безработице обойдется государству в 19 миллиардов рублей.
"Первое и второе предложение стоит порядка 9,5 миллиарда рублей каждое. Третье – уравнивание пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей – около 17 миллиардов рублей", – сообщил Силуанов.
Он подчеркнул, что все необходимые ресурсы в настоящий момент зарезервированы ведомством.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить минимальную сумму выплаты по безработицы до 4,5 тысяч рублей. Кроме того, ведомство в настоящий момент рассматривает возможность введения страхования от безработицы.
Президент РФ Владимир Путин на совещании сообщил, что количество безработных в стране выросло до 1,9 миллиона человек. Он отметил, что данные показатели не являются неожиданностью.
Также Путин отметил, что сохранение рабочих мест является безусловным приоритетом для российских властей. Он отметил, что к проблеме безработицы необходимо внимательно отнестись на всех властных уровнях.
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