Путин назвал сохранение рабочих мест безусловным приоритетом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин заявил, что сохранение рабочих место является безусловным приоритетом для властей РФ. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации на рынке труда.
"Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти. Напомню, сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами нашей работы", – заявил президент РФ.
В ходе совещания президент рассказал, что к настоящему моменту официально безработными в России признаны 1,9 миллиона человек. Он попросил федеральных и региональных властей уделить максимальное внимание данной проблеме.
Тем временем министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в стране получают свыше 400 тысяч человек. Вместе с федеральным пособием выплата для граждан, потерявших работу с 1 марта, составляет 19 500 рублей.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести страхование россиян от безработицы. Согласно инициативе, планируется создание специального фонда, в пользу которого будут идти отчисления от зарплат граждан.
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