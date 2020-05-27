В России могут начать страховать от безработицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут ввести страхование от безработицы, сообщает газета "Известия". Предлагается брать с зарплат граждан взносы, которые пойдут в специальный фонд.

Такую идею предложило министерство труда и соцзащиты РФ, и документ уже направили в трехсторонюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Работодатели выступают против инициативы, поскольку, по их мнению, это может увеличить фонд оплаты труда предприятий. Размер страхового взноса пока не определен.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число безработных за период нерабочих дней выросло на 29%. Таким образом, общая численность не имеющих места работы составила 1,665 миллиона человек.

Голикова отметила, что власти осознают проблему, которая возникает в связи с потерей работы россиянами. Она рассказала, что правительство готовит дополнительные меры по поддержке занятости населения. В частности, в стране будут организованы общественные работы.

В то же время Голикова отметила, что их организация будет сопряжена с трудностями с точки зрения эпидемиологической обстановки. Она заявила, что окончательное решение власти примут к концу мая.