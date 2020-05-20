Число безработных выросло на 29% за период нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации сообщила, что число безработных за период нерабочих дней выросло на 29%.

Таким образом, общая численность не имеющих места работы составила 1,665 миллиона человек. Голикова отметила, что в настоящее время властями осуществляется ежедневный мониторинг рынка труда.

"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 миллиона 665 тысяч человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали", – отметила Голикова.

Она добавила, что власти осознают проблему, которая возникает в связи с потерей работы россиянами. Голикова подчеркнула, что мониторинг ситуации будет продолжаться.

Кроме того, она отметила, что правительство готовит дополнительные меры по поддержке занятости населения. В частности, по словам вице-премьера РФ, в стране будут организованы общественные работы.

В то же время Голикова отметила, что их организация будет сопряжена с трудностями с точки зрения эпидемиологической обстановки. Она заявила, что окончательное решение власти примут к концу мая.

12 мая Голикова сообщила, что число безработных выросло практически вдвое. Кроме того, она отметила, что с 1 марта в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона россиян.