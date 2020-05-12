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Экономика

18:28

Голикова рассказала об увеличении числа безработных в РФ

экономика

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL

Число безработных в России к середине мая выросло почти вдвое, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По последним данным, без работы остались свыше 1,4 миллиона человек, передает ТАСС заявление Голиковой.

"Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, – дату перехода на другой этап – количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тысячи человек до 1, 434 миллиона человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%", – сказала вице-премьер во время брифинга в Доме правительства.

По словам Голиковой, с 1 марта этого года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона российских граждан. Отмечается, что россияне подавали заявления в целях поиска работы или для получения пособия.

Ранее центры занятости населения ответили на вопросы горожан по безработице.

До этого в Мосгордуме рассказали о порядке получения пособия по безработице самозанятыми.

Недавно стало известно, что 11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений.

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