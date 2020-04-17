В Мосгордуме рассказали о порядке получения пособия по безработице самозанятыми

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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил, каким образом самозанятые смогут получить пособие по безработице. Известно, что размер данной выплаты составляет 19,5 тысячи рублей.

"Алгоритм следующий. По примеру потерявших работу, чтобы подтвердить свою самозанятость (не менее 60 календарных дней с начала года), москвичу необходимо предоставить справку, подтверждающую период нахождения в статусе "самозанятый", – пояснил Щитов в своем Telegram-аккаунте, отметив, что получить такой документ можно в дистанционном режиме на сайте налоговой.

После этого из столичного бюджета будет выделена региональная компенсация таким образом, чтобы общая суммарная выплата составила не менее 19,5 тысячи. При этом Щитов пояснил, что размер пособия для потерявшего доход гражданина будет вычисляться в зависимости от той суммы, которую самозанятый получал от своей деятельности.

Уточняется, что такую меру поддержки можно будет также получить и индивидуальным предпринимателям.

Ранее сообщалось о том, что безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода. Предполагается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 130 рублей.