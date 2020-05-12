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Общество

17:50

Все предоставляемые данные о случаях коронавируса сверяются – Попова

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все предоставляемые данные о заразившихся коронавирусом сверяются. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждая из лабораторий ежедневно выгружает в базу Роспотребнадзора свои результаты с полными данными тех людей, чей материал был исследован для получения этого результата. И все эти данные обязательно сверяются с данными медицинских организаций в субъекте", – заявила руководитель ведомства на брифинге.

По словам Поповой, мониторинг медицинского состояния больных ведется при каждом случае диагностики.

В рамках брифинга глава Роспотребнадзора также рассказала, что за последние 10 суток число новых заражений коронавирусом стабилизировалось.

В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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