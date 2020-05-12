Все предоставляемые данные о случаях коронавируса сверяются – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все предоставляемые данные о заразившихся коронавирусом сверяются. Об этом сообщает ТАСС.
"Каждая из лабораторий ежедневно выгружает в базу Роспотребнадзора свои результаты с полными данными тех людей, чей материал был исследован для получения этого результата. И все эти данные обязательно сверяются с данными медицинских организаций в субъекте", – заявила руководитель ведомства на брифинге.
По словам Поповой, мониторинг медицинского состояния больных ведется при каждом случае диагностики.
В рамках брифинга глава Роспотребнадзора также рассказала, что за последние 10 суток число новых заражений коронавирусом стабилизировалось.
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.