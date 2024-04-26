МВД изъяло более 350 млн рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

МВД изъяло более 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra, сообщает телеканал "360".

В течение нескольких лет платформа действовала в теневом сегменте глобальной Сети и предоставляла доступ к незаконным товарам и услугам, в частности к маркетплейсам наркоторговцев.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяли более 200 электронных носителей информации, деньги в рублях и иностранной валюте, четыре цифровых кошелька с криптовалютой. По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость.

В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбуждено несколько уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Белоруссии провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В настоящее время на территории РФ задержали третьего фигуранта дела, связанного с работой Hydra. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиян предупредили о еще одной схеме мошенников. Они начали красть аккаунты в мессенджере Telegram, представляясь сотрудниками его службы поддержки.

Пользователям рассылают сообщения с предложением остановить процедуру удаления аккаунта. Для этого их просят перейти на фишинговый сайт и ввести номер телефона и код безопасности. После этого данные перехватываются мошенниками, а пользователь теряет доступ к аккаунту.