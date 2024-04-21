Мошенники начали красть аккаунты пользователей в Telegram под видом службы поддержки

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Мошенники стали использовать новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, представляясь сотрудниками его службы поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Пользователям рассылают сообщения с предложением остановить процедуру удаления аккаунта. Для этого их просят перейти на фишинговый сайт и ввести номер телефона и код безопасности. После этого данные перехватываются мошенниками, а пользователь теряет доступ к аккаунту.

"Так как злоумышленники распространяют ссылки на ресурсы для угона аккаунтов Telegram в личных сообщениях, им не требуется большое количество таких фишинговых страниц. Достаточно одного активного ресурса и запасного домена в случае блокировки предыдущего", – пояснили в компании.

Пользователям напомнили, что третьи лица не могут запрашивать удаление аккаунта. Сделать это может только владелец аккаунта в настройках учетной записи.

Ранее мошенники обманули 74-летнего жителя Москвы и похитили у него почти 14 миллионов рублей. Злоумышленник представился сотрудником компании сотовой связи и попросил пенсионера продиктовать код из СМС. После этого мужчине предложили перевести все средства с банковского счета на якобы безопасный.

