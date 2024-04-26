Минфин РФ: семейную ипотеку точно продлят для семей с детьми до 6 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Программа семейной ипотеки будет продлена, особенно для семей с детьми младше шести лет, заявил заместитель министра финансов РФ РФ Иван Чебесков в интервью телеканалу РБК.

"Это поручение президента, мы его будем четко исполнять", – отметил он.

Ранее замглавы Минфина РФ заявил о подготовке новых условий по льготной семейной ипотеке для малых городов, которые были разработаны по поручению Владимира Путина.

По его словам, в рамках обновленных условий ставка по льготной ипотеке будет не ниже 6%, а упор будет сделан на развитие индивидуального жилищного строительства. Он напомнил, что в малых городах возводится не так много жилых домов, однако спрос на них большой.

До этого в Минфине сообщили, что в России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.

