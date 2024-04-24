Минфин разработает особые условия для семейной ипотеки на свои дома в малых городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил о подготовке новых условий по льготной семейной ипотеке для малых городов, которые были разработаны по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в рамках обновленных условий ставка по льготной ипотеке будет не ниже 6%, а упор будет сделан на развитии индивидуального жилищного строительства. Он напомнил, что в малых городах возводится не так много жилых домов, однако спрос на них большой.

В пресс-службе Минстроя отметили, что ипотечные программы помогли эффективно решить ситуацию с улучшением жилищных условий россиян и увеличить доступность жилья.

При этом аналитик Анна Землянова уточнила, что в малых городах нужно ввести такие параметры, чтобы покупка жилья в ипотеку была доступна для граждан, особенно с учетом доходов населения в таких субъектах.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в стране льготной ипотеки для педагогов. Введение отдельной программы ипотеки для учителей потребует выделения значительного дополнительного финансирования, признали в министерстве.

При этом источники этого финансирования на сегодня не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Ведомство должно будет предоставить отчет о разработке инициативы в правительство до ноября этого года.

