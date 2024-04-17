Минфин обсуждает сворачивание IT-ипотеки и повышение ставки по Дальневосточной

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В Минфине России обсуждают сворачивание IT-ипотеки и повышение ставки по программе "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

По его словам, ведомство разрабатывает предложения по всем льготным ипотечным программам, за исключением программы сельской ипотеки. По семейной ипотеке с детьми младше 6 лет условия останутся прежними, а для родителей с детьми старше 6 лет обсуждаются разные условия.

Между тем газета "Известия" сообщает, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил сохранить возможность оформления льготной ипотеки под 8% на новостройки для владельцев жилищных вкладов даже после окончания действия программы 1 июля 2024 года.

Соответствующее письмо НСФР направил на имя главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, а также в Центробанк РФ. В ЦБ получение документа подтвердили и анонсировали ответ в установленном порядке. Аксаков положительно высказался об инициативе.

Ранее правительство РФ увеличило лимиты по IТ-ипотеке на 200 миллиардов рублей. Их нарастили с 500 до 700 миллиардов рублей. По выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка смогут еще не менее 15 тысяч ИТ-специалистов.

