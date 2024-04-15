Эксперт Иванкина: банки могут снизить ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки

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Банки могут снизить ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки Центробанка. Об этом "Газете.ру" рассказала доктор экономических наук Елена Иванкина.

По прогнозам финансового рынка, Банк России начнет снижать ключевую ставку после первого полугодия 2024 года, но с сохранением двузначного значения до декабря.

"Снижение ставок по ипотеке может быть опережающим к ключевой ставке, что подстегнет спрос на квартиры", – подчеркнула Иванкина.

Экономист объяснила, что до повышения ставки часто встречалась парадоксальная реакция заемщиков. Так, клиенты банков активизировали свои запросы, опасаясь дальнейшего роста ставок. Параллельно с ростом ставок росли запросы на кредит.

По словам Иванкиной, после подъема ключевой ставки до 16% парадоксальных реакций не произошло. В текущих условиях только острая потребность в жилье может подвигнуть заемщика взять ипотеку, заключила эксперт.

В свою очередь, эксперт в сфере кредитования Анна Цыбина рассказала, на что обращать внимание при покупке вторичной недвижимости. По словам специалиста, главное при покупке квартиры – проверить продавца на наличие банкротства. Если человек продает квартиру в течение 3 лет до и после банкротства, то суд может признать сделку недействительной. Покупатель в таком случае может остаться без денег и квартиры.

Цыбина посоветовала попросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Если человек состоит там на учете, то в дальнейшем суд может признать сделку недействительной, сообщает Life.ru.

Эксперт уточнила, что важно проверить юридическую чистоту квартиры. Помимо очевидных моментов, есть целый ряд нюансов, которые покупатель может не учесть. Например, доверенность обоих супругов на продажу недвижимости или наличие ипотеки у продавца.

Ранее Иванкина заявила, что россияне, которые взяли жилье в ипотеку на 20 лет, могут переплатить по кредиту четыре стоимости квартиры. Это обусловлено тем, что ключевая ставка в 2023 году достигла 16%. Соответственно, ставка по ипотеке сейчас составляет 18–19%.

