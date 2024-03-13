Экономист заявила, что россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры

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Россияне, которые взяли жилье в ипотеку по текущим ставкам на 20 лет, рискуют переплатить по кредиту 400%, или четыре стоимости квартиры. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила доктор экономических наук Елена Иванкина.

"Ключевая ставка достигла в 2023 году 16%, соответственно, ставка по ипотеке составляет 18–19%", – объяснила она, напомнив, что четыре цены квартиры придется отдать банку, помимо основного тела кредита на жилье.

Экономист уточнила, что текущие ставки являются заградительными и призваны сократить спрос на жилье. В настоящее время власти снизили сумму льготного кредита с 12 до 6 миллионов рублей, а также увеличили первоначальный взнос до 30%, что делает льготу неинтересной для заемщика, сказала Иванкина.

"Цены на новостройки выросли из-за снижения курса рубля, повышения себестоимости строительства и высокого уровня инфляции", – добавила она.

Однако пока неизвестно, приведет ли ужесточение льготной ипотеки к сокращению разницы между ценами на новое и вторичное жилье, подчеркнула эксперт. По ее словам, это покажет практика.

Ранее Владимир Путин сказал, что популярность ипотеки опасна для РФ ростом инфляции. Это касается и льготных займов, поэтому власти государства вынуждены регулировать эту сферу, говорил президент РФ.



До этого в России предложили снижать ставку по семейной ипотеке при условии, что в семье появляются новые дети. Скидку могут дать за рождение второго, третьего и последующих детей.

Центробанк РФ ужесточил правила выдачи ипотеки