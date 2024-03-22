ЦБ РФ может приступить к снижению ключевой ставки во втором полугодии

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Центробанк РФ может начать снижать ключевую ставку во втором полугодии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя регулятора Эльвиру Набиуллину.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", – уточнила она.

По ее словам, у регулятора сложился консенсус по вопросу сохранения ключевой ставки, пока другие варианты не обсуждались. Набиуллина рассказала, что некоторые участники заседания совета директоров отметили устойчивое снижение инфляции, а другие, наоборот, увидели рост инфляционных рисков.

В пятницу, 22 марта, регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В ЦБ РФ объяснили, что в последнее время наблюдается постепенное снижение инфляции, однако пока она по-прежнему остается высокой.

Для стабилизации ситуации необходимо некоторое время сохранять жесткую денежно-кредитную политику в экономике РФ, считают специалисты.

До этого первый заместитель начальника департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган отметил, что регулятор ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года.



Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%