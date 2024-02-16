Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года – ЦБ РФ

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Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

Она уточнила, что ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, но планирует это делать постепенно и плавно. Кроме того, сигнал регулятора по ключевой ставке можно считать нейтральным, добавила глава Банка России.

Ранее днем Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор объяснил это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами.

Набиуллина заявляла, что инфляция в России начала замедляться. По ее словам, ослабление инфляционных тенденций исходит из ужесточения денежно-кредитной политики.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%