В ЦБ РФ заявили о замедлении инфляции в РФ

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Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

"Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться", – объяснила она.

По словам главы регулятора, ослабление инфляционных тенденций исходит из ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, объяснив это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами. В регуляторе подчеркнули, что текущее инфляционное давление все еще остается на высоком уровне. Внутренний спрос продолжает сильно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

До этого аналитик Павел Сигал рассказал, что самым безопасным вариантом сохранить деньги от инфляции является открытие депозита в банке под высокую процентную ставку. Инфляция в России в 2024 году, указал эксперт, будет находиться в рамках, которые прогнозируют монетарные власти. Страна адаптировалась к санкциям и переориентировалась на Восток.

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