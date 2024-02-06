Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в РФ в феврале

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ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стало известно, что Центробанк 16 февраля проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке. Это следует из календаря на сайте регулятора. Всего таких заседаний, с учетом февральского, за год будет восемь. Сейчас ключевая ставка сохраняется на уровне 16% годовых.

По мнению Остапковича, с большой вероятностью в феврале она не изменится. "Январь – это не показательный месяц. По нему нельзя делать каких-то серьезных экономических заключений. Так что вполне вероятно, что на первом в этом году заседании ЦБ просто оставит ключевую ставку на том же уровне", – рассуждает эксперт.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ С вероятностью 75–80% Центробанк 16 февраля сохранит ставку 16%. С вероятностью 20% они могут поднять ее на 50 базисных пунктов, то есть на 0,5%.

Сегодня пока рано говорить о снижении ключевой ставки, считает эксперт. По его прогнозам, такое возможно не раньше третьего квартала 2024 года.

"Все зависит от того, как будет двигаться инфляция. Я думаю, что в первом полугодии понижения ожидать нельзя. Но где-то в районе третьего-четвертого квартала, если все будет складываться нормально – и бюджетная дисциплина, и цены на углеводороды, – то, вполне возможно, ключевая ставка начнет уменьшаться. То есть постепенного снижения можно ожидать не раньше третьего квартала 2024 года", – заключил экономист.

Ранее экономист Олег Сухарев рассказал, какая ключевая ставка могла бы стать оптимальным вариантом для России. По мнению специалиста, она должна быть на уровне 10%. После такого или даже еще большего снижения должен появиться эффект, считает эксперт.

