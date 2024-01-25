Власти сохраняют ставку по ипотеке под 6% для молодых семей – Путин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение Центробанком РФ ключевой ставки. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами.

По его словам, траты для субсидирования льготной ипотеки возросли в два раза, о чем ему доложил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Рост ключевой ставки значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости продлить действие программы льготной семейной ипотеки в России. Он отметил, что "это мы точно сделаем", имея в виду продление ипотеки под 6%.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что самой популярной программой по выдаче ипотеки в прошлом году стала "Семейная ипотека". По его словам, за 2023 год было предоставлено порядка 7 миллионов кредитов по ипотеке. Он отметил, что такие показатели в 1,5 раза превышают данные 2022 года. Хуснуллин также добавил, что задачей российских властей на данный момент является дальнейшее развитие ипотечных программ.



Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в РФ