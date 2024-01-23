Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки

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Владимир Путин в рамках встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о необходимости продлить действие программы льготной семейной ипотеки в России.

"Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем", – подчеркнул он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что самой популярной программой по выдаче ипотеки в прошлом году стала "Семейная ипотека".

По его словам, за 2023 год было предоставлено порядка 7 миллионов кредитов по ипотеке. При этом из этого количества примерно 2,4 миллиона были выделены по льготным программам. Он отметил, что такие показатели в 1,5 раза превышают данные 2022 года. Хуснуллин также добавил, что задачей российских властей на данный момент является дальнейшее развитие ипотечных программ.



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