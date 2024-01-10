В РФ могут продлить субсидию на ипотеку при рождении третьего ребенка

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Субсидию в 450 тысяч рублей, которую можно получить при рождении третьего ребенка для оплаты ипотеки, могут продлить в России. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по защите семьи Татьяну Буцкую.

Она уточнила, что в стране также намерены усовершенствовать механизм семейной льготной ипотеки.

"В ряде регионов существуют собственные выплаты на жилье для семей с детьми. В совокупности эти меры поддержки составляют иногда до половины стоимости квартиры или дома", – поделилась Буцкая.

Вместе с тем парламентарий добавила, что ее партия в настоящее время прорабатывает меры поддержки студенческих семей.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в ГД инициативу о повышении до 30 тысяч рублей единовременного пособия при рождении ребенка. С 1 февраля 2023 года его размер составляет 22 909 рублей. Согласно задумке, с 1 июля 2024 года ее предлагается повысить. При этом стало известно, что российское правительство не поддержало данный законопроект.

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