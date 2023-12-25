Размеры социальных выплат увеличатся в Москве с 1 января 2024 года

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Социальные выплаты для пожилых, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других будут увеличены в следующем году. Такое решение принял Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Речь идет о ежемесячных и единовременных выплатах москвичам. Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 500 рублей.

Индексация выплат льготникам

В 2024-м будут проиндексированы соцвыплаты льготным категориям граждан. Речь идет в том числе о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда, тружениках тыла, семьях с детьми, инвалидах и детях-сиротах.

Поддержка людей с инвалидностью

Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, смогут рассчитывать на доплату к пенсии в 24 500 рублей.

Им также предоставляют скидку в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодную компенсационную выплату на покупку школьной формы. Такие льготы начисляются вне зависимости от материального положения семьи.

Выплаты семьям с детьми

Увеличены будут и социальные выплаты для семей с детьми. Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с появлением первого ребенка вырастет до 7 293 рублей, второго и последующих детей – до 19 223 рублей. При рождении или усыновлении одновременно трех и более детей выплаты составят до 66 279 рублей.

Семьи, которые воспитывают от 10 детей и более, на День знаний и Международный день семьи смогут рассчитывать на 39 767 рублей и 26 513 рублей. В 2024 году Москва продолжит оказывать помощь семьям, которые нуждаются в этом.

"При среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума родители, воспитывающие детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, могут обратиться за ежемесячным пособием в размере 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка", – говорится в сообщении.

Размеры пособия составят 9 793 рубля, 14 690 рублей и 19 586 рублей соответственно. Сумма зависит от дохода семьи. Молодые нуждающиеся семьи единовременно получат 113 310 рублей. При рождении второго ребенка они смогут рассчитывать на 158 634 рубля, при появлении третьего и последующих детей – на 226 620 рублей.

Поддержка приемных семей

Вместе с тем столичные власти решили увеличить пособия на содержание детей, которые были переданы на воспитание под опеку (попечительство) в приемную семью, в семью патронатного воспитателя и усыновителям. Выплаты составят от 21 873 рублей до 36 454 рублей в зависимости от возраста, состояния здоровья ребенка и количества детей. Получать льготу можно будет каждый месяц.

Усыновители ребенка-сироты или тех детей, которые остались без попечения родителей, смогут рассчитывать на единовременную компенсацию. Ее размер составит:

на первого усыновленного ребенка – пять прожиточных минимумов (113 310 рублей);

на второго усыновленного ребенка – семь прожиточных минимумов (158 634 рубля);

на третьего и последующих усыновленных детей – 10 прожиточных минимумов (226 620 рублей).

Как ранее уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, на реализацию программ по соцподдержке москвичей было выделено на три года более 2 триллионов рублей. Из них на следующий год предназначено 667 миллиардов рублей, поделилась она.

Зяббарова добавила, что мерами соцподдержки за счет бюджета Москвы пользуется порядка 4,5 миллиона горожан. Помимо денежных средств, все остальные льготы будут сохранены в натуральной форме.

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