В ГД внесли проект о продлении выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет при его воспитании одним родителем, а также при уходе за ребенком-инвалидом. Документ размещен в думской электронной базе.

В проекте отмечается сложность ухода за детьми в подобных случаях. Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска предлагается за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Между тем кабмин подчеркнул, что законопроект нуждается в существенной доработке, так как система мер соцподдержки нуждающихся семей с детьми до 17 лет уже сформирована. Ежемесячные выплаты предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Ранее депутаты ГД приняли в третьем, окончательном чтении два закона, которые сохраняют ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года, если родитель вышел на работу в режиме полного дня. Новые нормы вступят в силу с 1 января ‎2024 года.

Также правительство РФ выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.

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