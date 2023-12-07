ГД приняла законы о выплате пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении два закона, которые сохраняют ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года, если родитель вышел на работу в режиме полного дня.

В материалах к одному из законов уточняется, что выплату пособия сохранят, даже если родители в период предоставленного отпуска по уходу за ребенком работают у другого работодателя, независимо от того, трудятся ли они на условиях неполного рабочего времени или нет.

Во втором законе фиксируются аналогичные нормы в Трудовом кодексе РФ. В настоящее время право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если родитель, находящийся в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Новые нормы вступят в силу с 1 января ‎2024 года.

Ранее сообщалось, что пособие, выплачиваемое женщине по беременности и родам, с 2024 года будет увеличено в 1,5 раза, до 565 тысяч рублей, в 2025 году – в два раза, почти до 800 тысяч рублей.

Женщина в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет получает выплаты, которые составляют около 40% от ее средней зарплаты. Также существуют выплаты из материнского семейного капитала на каждого ребенка, их могут получить нуждающиеся семьи.

Отмечается, что можно получать единое детское пособие, на данный момент это делают семьи почти с 10 миллионами детей. Его размер зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75, 100% прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте.

Между тем правительство России выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.

В Госдуму РФ внесли законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета