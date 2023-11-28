В ГД анонсировали двукратное увеличение декретных пособий

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Пособие, выплачиваемое женщине по беременности и родам, с 2024 года будет увеличено в 1,5 раза, до 565 тысяч рублей, в 2025 году – в два раза, почти до 800 тысяч рублей. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она напомнила, что женщина в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет получает выплаты, которые составляют около 40% от ее средней зарплаты. Также существуют выплаты из материнского семейного капитала на каждого ребенка, их могут получить нуждающиеся семьи.

Отмечается, что можно получать единое детское пособие, на данный момент это делают семьи почти с 10 миллионами детей. Его размер зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75, 100% прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте.

Парламентарий добавила, что период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается ей в страховой стаж, хотя работодатель в это время не вносит за нее страховые взносы.

Он засчитывается в размере 1,8 балла за каждый год в отпуске, если это первый ребенок, 3,6 балла – если второй. Когда это отпуск по уходу за третьим и последующими детьми, его считают в размере 5,4 балла. Можно получить до шести лет стажа за нестраховой период, уточнила Бессараб.

Между тем правительство России выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.

До этого депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким подготовили и направили на заключение правительства законопроект, устанавливающий единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет.

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