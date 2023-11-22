В Госдуме предложили выплачивать по 200 тыс рублей женщинам, родившим до 25 лет

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Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким подготовили и направили на заключение правительства законопроект, устанавливающий единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают добавить новые положения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно поправкам женщина, родившая одного и более детей до 25 лет, получит право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей на каждого ребенка.

Авторы инициативы свое предложение объяснили тем, что, по статистике, в России за последнее десятилетие снизилась рождаемость, а возраст матери, планирующей рождение первого ребенка, приблизился к 30 годам.

Депутаты также добавили, что почти 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Они уточнили, что на выплату могут претендовать все женщины до 25 лет вне зависимости от своего материального положения.

Отмечается, что кабмин установит порядок и условия назначения выплаты, а финансирование будет осуществляться за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также межбюджетных трансфертов из федбюджета в бюджеты таких фондов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выдвинула идею создать в России единое пособие для беременных. Она считает, что нужно исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленный российскими регионами.

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